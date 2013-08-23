صحة المدينة تطلع المرضى وذويهم على مستشفى «النفسية» الجديد

أيمن الصيدلاني «المدينة المنورة»

أطلعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بمستشفى الصحية النفسية أكثر من 80 زائرا من المرضى النفسيين وذويهم على مشروع مستشفى الأمل والصحة النفسية الجديد الواقع في مدينة الملك عبدالله الطبية في المدينة المنورة أمس، وذلك بهدف تهيئة المرضى المنومين بمستشفى الصحة النفسية للانتقال لمبنى المستشفى الجديد في المدينة الطبية.واستهل وفد الأهالي والمرضى زيارتهم بتفقد المبنى الرئيسي للمستشفى إلى جانب فلل التنويم والنادي الترفيهي وحمامات السباحة، فيما قدم مدير المستشفى الدكتور أحمد حافظ شرحا مفصلا عن خدمات المبنى الجديد للمرضى وذويهم بقاعة المحاضرات، إضافة إلى الخدمات الجديدة التي سيقدمها الكادر الطبي بعد اعتماد برنامج التشغيل الذاتي للمستشفى، فيما رافقت الأخصائيات الاجتماعيات الوفد النسائي في زيارتهن لأقسام المستشفى لإطلاعهن على أقسام التنويم والخدمات الجديدة في المبنى.وأوضح مدير مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة الدكتور أحمد حافظ، أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي، بإشراك الفئة المستهدفة من المرضى وذويهم والمراجعين من خلال الاطلاع عن كثب على آخر ما توصل إليه مشروع مستشفى الأمل والصحة النفسية الجديد بالمدينة المنورة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع قسم الخدمة الاجتماعية والعيادات الخارجية بالمستشفى لدعوة المرضى وذويهم بالتنسيق لزيارة المبنى، حيث تجولوا في المبنى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية والخدمات المساندة من صيدليات وأقسام أشعة ومختبرات وفي المباني المساعدة، كما اطلعوا على نموذج من فلل التنويم التي تقدم خدمات الطب النفسي من خلال المنشأة الجديدة، وأضاف حافظ: «الهدف من زيارة المرضى لمبنى المستشفى الجديد هو الشعور بالمشاركة في صنع القرار لخدمة المواطن الكريم تحقيقا لشعار وزارة الصحة «المريض أولا»، إضافة إلى التهيئة الحالة النفسية للمرضى وتزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة بمبناهم الجديد، وكذلك تسهيل نقل السجلات الطبية في المستشفى والبالغة 50 ألف ملف طبي بحيث يلزم عملية الانتقال للمبنى الجديد لتهيئة الأهالي والاطلاع على خدمات المستشفى»، مشيرا إلى أن إدارة صحة المدينة استمعت لمقترحات المرضى وذويهم وتمت الإجابة على جميع استفساراتهم.وعن الخدمات الجديدة التي يقدمها مستشفى الأمل والصحة النفسية أوضح مدير المستشفى أن هناك زيادة في السعة السريرية إضافة إلى تطور الطب النفسي الجنائي، وإدراج وحدة الطب النفسي للأطفال لإرشاد الطفل والأسرة، كما أنه جارٍ التنسيق لافتتاح بعض الخدمات الحديثة كتنظيم الإيقاع الكهربائي للدماغ والحث المغناطيسي عبر الدماغ لعلاج حالات الاكتئاب، إلى جانب خدمات رعاية الطب المنزلي وخدمات الطب المجتمعي واعتماد الأساليب الحديثة للعلاج في مجال الطب النفسي، مشيرا إلى توجيه مدير عام صحة المدينة بتخصيص ساعتين يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال المواطنين لإشراكهم وإطلاعهم على خدمات مستشفى الأمل والصحة النفسية الجديد بمدينة الملك عبدالله الطبية.من جهتهم أشاد عدد من ذوي المرضى بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بالاهتمام في المجال الصحي وتطويره في المملكة، مؤكدين أن زيارة المرضى وذويهم للمبنى الجديد تسهم في تهيئة المرضى نفسيا للانتقال إلى مبنى مستشفى الأمل والصحة النفسية الجديد.