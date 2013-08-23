إحلال 2000 مركز للرعاية الصحية واعتماد استحداث 52 آخرين

دشن مركزاً طبيا في حي باقدو .. مدير الشؤون الصحية:

أيمن الصيدلاني «المدينة المنورة»

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي مساء أمس الأول، مركز صحي باقدو للرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور عدد من أهالي مخطط باقدو والدويخلة من سكان حي المبعوث في المدينة المنورة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز.واستهل الدكتور الطائفي جولته بتفقد قسم الصيدلية بمركز الرعاية الجديد، فيما أجاب مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور خالد الحربي عن استفسارات المواطنين وقدم شرحا مبسطا لنوعية الأدوية التي تقدمها مراكز الرعاية للمرضى، مبينا أن الأدوية التي يتم صرفها بمراكز الرعاية تعنى بشريحة معينة من الأمراض المزمنة من خلال تصنيفها وبين آلية توريد الأدوية بمراكز الرعاية وآلية صرفها للمرضى من أهالي الحي.عقب ذلك توجه الأهالي إلى عيادة الطب العام والتقوا بطبيب المركز سالم بانعمة الذي قدم شرحا مبسطا عن الخدمات التي تقدمها العيادة، بعد ذلك اطلع المواطنون على الخدمات التي تقدمها عيادة النساء والأمومة، إضافة إلى خدمات المختبر والتحاليل الطبية وقسم السجلات الطبية وطريقة أرشفة الملفات بعد اعتماد الملف «العائلي» الذي يتضمن كافة أفراد العائلة وتاريخهم المرضي وإدراج المواليد الجدد، كما قاموا بزيارة قسم التعقيم واطلعوا على الأجهزة، وفي نهاية الجولة أكد الدكتور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عبدالله الطائفي أنه جارٍ إحلال ألفي مركز للرعاية الصحية الأولية ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين إلى مراكز نموذجية في كافة مناطق المملكة، مبينا أنه جرى اعتماد استحداث 52 مركزا للرعاية الصحية بالمدينة المنورة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن مركز الرعاية الصحية لمخطط باقدو يقع ضمن المراكز الجاري إحلالها في الفترة القريبة المقبلة، وفي ختام جولته في كافة أرجاء المركز عقد مدير صحة المدينة اجتماعا مع الأهالي لمناقشة واقع القطاع الصحي بالمنطقة واستمع لمقترحات الأهالي والإجابة على العديد من الاستفسارات وقدم الطائفي شكره وامتنانه لسكان الحي على تلبيتهم الدعوة.وفي ذات السياق، ثمن عدد من الأهالي مشاركتهم في تشغيل المركز من خلال الاطلاع على أقسامه والتعريف بالخدمات المقدمة في العيادات الطبية والكوادر الفنية، مقدمين شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة للمواطنين ومدى التطور الملموس في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، كما قدم الأهالي شكرهم لمدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالله الطائفي ومساعده للصحة العامة الدكتور خالد الحربي، على اطلاعهم على خدمات المركز وعلى سعة صدورهم في الاستماع لطلبات الأهالي ومقترحاتهم.