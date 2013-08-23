«مشعل» فى الخرطوم تحت سياج السرية

كتب : أمير وجدى، ووكالات منذ 52 دقيقة

قالت صحيفة «الخرطوم» السودانية أمس، نقلا عن مصادر خاصة بها: إن ترتيبات تجرى حاليا وسط تكتم شديد لاستقبال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، الذى من المنتظر وصوله للخرطوم الأسبوع المقبل. وقالت المصادر: إن «مشعل»، الذى يحيط تحركاته بسياج عالٍ من السرية، أجرى اتصالات بقيادات إسلامية معروفة فى الحكومة، كما شملت اتصالاته قادة فى حزب المؤتمر الشعبى نقل فيها تعازيه لرحيل القيادى ياسين عمر الإمام. وأشارت إلى أن «مشعل» أبلغ تلك القيادات رغبته فى أداء العزاء بالشيخ ياسين فى الخرطوم، لكنه لم يحدد موعدا بعينه، ورجحت اكتمال زيارته الأسبوع المقبل، مؤكدة أن لقاءاته ستشمل مسئولين فى الحكومة، لكنها فى الغالب لن تكون علنية، حسب المصادر. يذكر أن وزير الخارجية المصرى قام بزيارة للسودان مؤخرا.

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم تلقيها أى معلومات من جهة رسمية فى مصر تشير إلى ضلوع أو تورط مواطنين سودانيين فى الأحداث التى تشهدها الساحة المصرية. بعد أن تواترت أنباء بشأن إلقاء القبض على قناص يحمل الجنسية السودانية يوجه طلقات نحو أفراد أمن مصريين.

من جانبها، نقلت صحيفة «الأهرام اليوم»، الصادرة بالخرطوم أمس، عن الناطق الرسمى باسم الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق، قوله: «إن الوزارة اطمأنت على أوضاع السودانيين فى مصر وتأكدت من عدم وجود أدنى خطر عليهم». وأشار إلى أن السفارة السودانية بالقاهرة خصصت خطا ساخنا لتلقى البلاغات فى حالة تعرض السودانيين للخطر.