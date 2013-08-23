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طلاب يتظاهرون أمام «التعليم العالى» للإفراج عن زملائهم

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طلاب يتظاهرون أمام «التعليم العالى» للإفراج عن زملائهم طلاب يتظاهرون أمام «التعليم العالى» للإفراج عن زملائهم

كتب : دعاء عبدالوهاب تصوير : معتز زكى منذ 46 دقيقة

نظم عشرات الطلاب بجامعات «القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها» أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالى، للمطالبة بالإفراج الفورى عن زملائهم المعتقلين، إثر الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، وطالبوا الوزارة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الطلاب، بضمان انتمائهم للجامعات المقيدين بها. وردد المتظاهرون هتافات، منها «ياللى بتسأل احنا مين.. إحنا الطلبة المظلومين»، و«احنا الطلبة ودى كلمتنا يرجع أخويا نرجع بيتنا»، و«سيبوا الورد يفتح سيبوا.. حبس الطلبة عار وخيانة». وقال على مجدى، أمين مساعد اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه أُلقى القبض على 25 طالباً من جامعة القاهرة بتهم صورية، منها حيازة كاميرا وحيازة كمامة، على خلفية أحداث رمسيس، وصدر قرار بمد فترة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأضاف مجدى أن هناك تنسيقا حاليا بين طلاب الجامعات المختلفة، وعلى رأسها جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، لتنظيم وقفات احتجاجية، تبدأ من الأسبوع الجارى، لمطالبة حسام عيسى، وزير التعليم العالى، بسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإخلاء سبيل الطلبة المحتجزين. وهدد الطلاب، خلال الوقفة، بالتصعيد وتعطيل الدراسة والاعتصام أمام الكليات بالجامعات المختلفة، حال التخاذل وغض البصر عن الطلبة المحبوسين.

تصوير-

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