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“العليا للاجئين واليونيسيف”:مليون طفل سورى فرّو من الحرب العنف

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“العليا للاجئين واليونيسيف”:مليون طفل سورى فرّو من الحرب العنف “العليا للاجئين واليونيسيف”:مليون طفل سورى فرّو من الحرب العنف

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنيف ومنظمة اليونيسيف التابعتين للأمم المتحدة في تقرير مشترك صدر اليوم الجمعة في جنيف أن عدد الأطفال السوريين اللاجئين والذين اضطروا إلى الفرار من بلادهم بسبب العنف قد بلغ اليوم الجمعة مليون طفل.

وقال أنتوني ليك المدير التنفيذى لليونيسيف إنه على العالم ألا ينظر إلى هذا العدد من الأطفال اللاجئين على أنه مجرد رقم يضاف وإنما على الجميع أن يفهم أن هؤلاء أطفال شردوا من منازلهم ومظقت عائلاتهم ويواجهون أهوالا تستدعى ان نبدأ الفهم واضاف ليك ان على الجميع ان يتشارك العار بعد ان فشل المجتمع الدولى فى تحمل مسؤولياته تجاه الطفل السورى وان على الجميع ان يتوقف ليسأل ضميره وان يقر بأنه لايمكن الاستمرار فى خذلان اطفال سوريا .

من جانبه، قال المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن شباب سوريا يفقدون منازلهم وأعضاء أسرهم ومستقبلهم وحتى بعد أن يكونوا قد عبروا الحدود إلى بر الأمان فهم يصابون باضطرابات نفسية وبالاكتئاب وأصبحوا بحاجة إلى سبب للأمل.

وأشار إلى أن الأطفال السوريين يمثلون نصف مجموع اللاجئين الذين فروا بسبب الصراع في سوريا يتزايد وصول معظمهم إلى لبنان والأردن وتركيا والعراقومصر في الوقت الذي يستمر فرار السوريين إلى شمال إفريقيا وأوروبا أيضا، وبينما افادت أرقام التقرير المشترك إلى أن عدد الأطفال السوريين من اللاجئين قد بلغ حتى الآن حوالى 740 ألف طفل أقل من 11 سنة فقد لفتت مفوضية اللاجئين إلى أن حوالي 7 آلاف طفل سوري قتلوا حتى الآن بسبب الصراع، بينما بلغ عدد من شردهم النزاع في داخل سوريا حوالي مليونى طفل وهم يعانون من الاضطرابات الجسدية والخوف والتوتر والصدمات النفسية.

أ ش أ

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