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استخدام الليزر فى القضاء على حالات مرض السنط نهائياً

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استخدام الليزر فى القضاء على حالات مرض السنط نهائياً استخدام الليزر فى القضاء على حالات مرض السنط نهائياً

يعد مرض السنط من الأمراض الفيروسية المعدية، التى تصيب الجلد والغشاء المخاطى. ويقول د. "هانى الناظر" زميل الكلية الملكية للأطباء-انجلترا رئيس المركز القومى للبحوث السابق وأستاذ الإمراض الجلدية إن الجهاز المناعى هو المتحكم الأول فى نسبة الإصابة لدى المريض، حيث ينتشر المرض من خلال ملامسة منطقة الإصابة أو غير مباشرة وذلك لاستعمال ملابس المريض والأدوات الخاصة به.

وأشار هانى إلى أن المرض يظهر فى 4 أنواع وهم كالتالى:
> 1- السنط الشائع: يكون على هيئة نمو صلب مع سطح خشن ويتفاوت حجم الإصابة من بضع مليمترات إلى عدة سنتيمترات وأكثر الأماكن عرضه للإصابة بهذا النوع هو ظهر اليد والأصابع ولكن قد يظهر المرض فى أى جزء من أجزاء الجسم.
> 2- سنط بطن القدم: يظهر هذا النوع على هيئة مساحات صغيرة لامعة ولكن سرعان ما تكبر وتظهر دائرية الشكل ذات سطح خشن، محددة الأطراف، محاطة بطبقة كيراتينية سميكة. وفى العادة يصيب المرض بطن القدم والكعبين. ومن أهم أعراض هذا النوع من المرض هو الإحساس بالألم الذى يتفاوت فى حدته وقد يكون بسيطاً، أو فى بعض الحالات نجد الألم شديد إلى يصعب معها المشى حيث يعتمد ذلك أساساً على مكان وحجم الإصابة.
> 3- السنط الخيطى: تكثر الإصابة بهذا النوع من المرض عند الرجال عنها عند النساء وبصفة خاصة بمنطقة الوجه والرقبة.
> 4- السنط المنبسط: تظهر الإصابة به منبسطة، ملساء، وقد تبرز ولكن بصورة بسيطة وعادة ما تظهر بلون الجلد أو قد تأخذ لون رمادى وتكثر الإصابة عادة فى الوجه، ظهر اليد ومقدمة الساق.

وأكد هانى على أن علاج السنط الجلدى يمكن من خلال استعمال مواد كيماوية كاوية أو استعمال الكى الكهربائى أو التبريد ومؤخرا تم استخدام جهاز الليزر كإحدى طرق العلاج.

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مصر 365