يد الإرهاب «ترتعش»: تفجير مسجد فى رفح لاستهداف الجنود بداخله

هجمات عشوائية بلا إصابات.. وسطو مسلح على سيارة مفتش الأمن العام بجنوب سيناء

كتب : محمد مقلد وحاتم حمدى منذ 8 دقائق

تسببت عمليات الجيش فى سيناء فى تقلص عمليات الجماعات الإرهابية فى سيناء، التى اتسمت بالعشوائية والضعف، وشنت العناصر الإرهابية، بعض الهجمات البائسة مساء أمس الأول، وفى الساعات الأولى من صباح أمس، كان أبرزها تفجير مسجد لاستهداف جنود كمين الماسورة برفح، أثناء صلاتهم به، لكن المسجد انفجر قبل دخول الجنود بلحظات، وعلى الفور أمر اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى، بترميم المسجد على نفقة الجيش.

وقال شهود عيان من قرية الماسورة برفح إن تفجير مسجد الميدان جاء عبر دراجة نارية مفخخة، مضيفين أن الإرهابيين كانوا يستهدفون مجموعة من الجنود أثناء دخولهم المسجد.

وأوضح الشهود أن قوة الكمين عادة ما تقوم بالصلاة فى المسجد والوضوء والاستحمام داخله. وهاجم مسلحون مجهولون، فجر أمس، مبنى إذاعة شمال سيناء الإقليمية، وتبادلوا إطلاق النار مع أفراد الأمن المكلفين بالحراسة، ما أسفر عن تحطيم البوابة الرئيسية للإذاعة، وقال شهود عيان إن مسلحين اعتلوا عمارات سكنية مواجهة لمبنى الإذاعة وأطلقوا النيران عليها، قبل أن يتمكنوا من الهروب. كما هاجمت مجموعة مسلحة 3 كمائن ارتكازية فى رفح هى كمين الماسورة وكمين السنبلة على مفارق معبر رفح المدينة، وكمين دبابش برفح، دون أن تسفر عن إصابات.

وقال مصدر أمنى إن عناصر إرهابية مسلحة أطلقت قذيفة «آر بى جى»، مساء أمس الأول، على قوة من الجيش متمركزة عند كمين الماسورة، بمدخل مدينة رفح، تبعتها اشتباكات عنيفة، وتبادل لإطلاق النيران بشكل مكثف بين قوة الكمين والمسلحين، انتهت بهروب العناصر الإرهابية دون وقوع إصابات.

كما تصدت قوات الجيش لهجوم مجموعة إرهابية مسلحة على نقطة أمنية جنوب مدينة العريش، وقال شهود عيان إن المسلحين هاجموا كمينا مخصصا لتأمين محطة غاز ولاذوا بالفرار.

وقال مصدر أمنى برفح، إن الأهالى عثرو،ا صباح أمس، على جثة مواطن ملقاة بمنطقة ساحل مدينة الشيخ زويد، وتبين إصابته بطلقات نارية فى الرأس والصدر أدت إلى مصرعه فى ظروف غامضة.

وأكد مصدر أمنى أن سيارة مفتش الأمن العام بجنوب سيناء تعرضت مساء الأربعاء للسرقة على يد مجموعة مسلحة تستقل سيارة ربع نقل وبحوزتها أسلحة آلية، بطريق «سانت كاترين».