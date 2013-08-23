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«الإخوان» يمهدون لجرائم القتل.. ويزعمون: «السيسى» اعتمد قائمة اغتيالات تشمل «قيادات عسكرية وأمنية وسياسية والمفتى السابق»

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«الإخوان» يمهدون لجرائم القتل.. ويزعمون: «السيسى» اعتمد قائمة اغتيالات تشمل «قيادات عسكرية وأمنية وسياسية والمفتى السابق» «الإخوان» يمهدون لجرائم القتل.. ويزعمون: «السيسى» اعتمد قائمة اغتيالات تشمل «قيادات عسكرية وأمنية وسياسية والمفتى السابق»
«الإنقاذ»: «الإخوان» وراء فكرة الاغتيالات.. وخبير عسكرى: القائمة تكشف مخططهم

كتب : هانى الوزيرى ومجدى أبوالليل منذ 1 دقيقة

بدأ تنظيم الإخوان يمهد لتنفيذ خطته فى اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ودينية، بالتزامن مع مظاهرات اليوم، وهى نفس الخطة التى سبق أن نشرتها «الوطن» قبل أيام. وزعمت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، اعتمد قائمة اغتيالات بين صفوف من سمتهم الانقلابيين وخطة إعلامية لإلصاق التهم بالإخوان، وقالت إن قائمة الاغتيالات تشمل 3 قيادات من جبهة الإنقاذ و12 قيادة أمنية من الجيش والشرطة، فضلاً عن د.على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وأحد القساوسة من أعضاء المجلس الملى، زاعمة أن «السيسى» التقى 3 إعلاميين خلال الـ48 ساعة الماضية للاتفاق على خطة إعلامية فى الداخل والخارج لتسويق حملة الاغتيالات وإلصاقها بالإخوان والعمل على تصنيفهم كجماعة إرهابية فى الداخل والخارج. من جانبه، قال الدكتور محمود العلايلى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ: إن كلام «الحرية والعدالة» عن قائمة اغتيالات المرحلة المقبلة ساذج وعديم القيمة، مضيفاً: «فكرة اغتيالات الشخصيات العامة معدة سلفاً من قِبل تنظيم الإخوان، وجرى الإعلان عنها من خلال جماعة أنصار الشريعة، وكانت تضم 70 شخصية، بينهم عدد من جبهة الإنقاذ والإعلاميين». وقال اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، لـ«الوطن»: إن نشر الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة لهذا الكلام يؤكد أنه المخطط له، ويريدون إلصاق الأمر بالقوات المسلحة، فالعلامات والقرائن تثبت ذلك، خصوصاً أن هناك صداقة بين «السيسى» ورجال الدين المعتدل كلهم، خصوصاً الأزهر ود.على جمعة.

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