أخبار عاجلة

إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
حقوقي: حكم «الأمور المستعجلة» في قضية الجزيرتين ليس له قيمة -
مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هرمون الميلاتونين ينظم عملية النوم ليلا ويتوقف خلال فترة النهار

Google+ Print
هرمون الميلاتونين ينظم عملية النوم ليلا ويتوقف خلال فترة النهار هرمون الميلاتونين ينظم عملية النوم ليلا ويتوقف خلال فترة النهار

إن الكثير من الكائنات الحية لديها ما يعرف بالساعة البيولوجية، والتى تنظم وقت النوم ووقت الشعور بالجوع والتغيرات فى مستوى الهرمونات ودرجة الحرارة فى الجسم.

يقول د. خالد المنباوى أستاذ طب الأطفال والتغذية بالمركز القومى للبحوث استشارى أمراض الأعصاب للأطفال "التغيرات الحيوية والنفسية التى تتبع دورة الساعة الحيوية فى 24 ساعة بالإيقاع اليومى والتى يصاحبها بالتبعية بعض التغيرات والأنماط السلوكية، بل ويتأثر ببعض العوامل البيئية كالضوء والحرارة والرطوبة".

وأضاف أن الساعة البيولوجية عند الإنسان مهمة وضرورية للحياة والصحة، والإنسان له إيقاعات بيولوجيو يومية وأسبوعية، وشهرية، وسنوية.

ويختلف خلالها مستوى الهرمونات بل العناصر الأخرى فى الدم على مدار هذه الفترات الزمنية، ولهذا فإن الكثير من عمليات الجسم الحيوية تتم وتتفاعل بانتظام كل 24 ساعة مع تغير الليل والنهار ومن خلالها تتغير معدلات عمليات الجسم الحيوية تدريجياً فى أثناء اليوم.

أوضح المنباوى أن الساعة التاسعة مساء يبدأ إفراز هرمون "الميلاتونين" ويكون أفضل توقيت للنوم العميق الساعة الثانية صباحاً، ثم فى حوالى السابعة والنصف صباحاً يبدأ توقف إفراز الميلاتونين، وهو هرمون تفرزه الغدة الصنوبرية والذى يساعد على النوم الجيد ويمنع الأرق وإفراز هذا الهرمون يتعلق بالضوء فهو يزداد يومياً بشكل تدريجى مع زيادة طول فترة الليل أو اقتراب الشتاء، بينما تقصر وتقل فترة إفرازه مع قصر فترة الليل أو الاقتراب من الصيف حيث يطول النهار.

ويقوم هرمون الميلاتونين بدور المنبه الخاص بجسم الإنسان فهو ينظم الدورة الخاصة بنومه واستيقاظه، فهو يفزر ليلاً لكى يساعد على النوم ويتوقف الجسم عن إنتاجه نهاراً مع ضوء الشمس حتى يمكنه من الاستيقاظ وممارسة أعماله ونشاطاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365