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اليمن يطالب كوريا الجنوبية برفع سعر الغاز المسال قبل نهاية العام

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اليمن يطالب كوريا الجنوبية برفع سعر الغاز المسال قبل نهاية العام اليمن يطالب كوريا الجنوبية برفع سعر الغاز المسال قبل نهاية العام

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اليمن طلب من كوريا الجنوبية شراء غازه الطبيعى المسال بأسعار السوق العالمية، قبل نهاية هذا العام.

وقال رئيس الوزراء اليمنى محمد سالم باسندوة لسفير كوريا الجنوبية الجديد فى صنعاء يونج هولى، إن اليمن خسر أرباحا محتملة تقدر بمئات الملايين من الدولارات على مدار الأعوام الماضية، بسبب تدنى السعر الذى تدفعه شركة الغاز الكورية الحكومية (كوجاس) بموجب اتفاقية طويلة الأجل مع المرفأ الوحيد لتصدير الغاز المسال فى اليمن.

وتشير أحدث بيانات الجمارك الكورية الجنوبية، أن متوسط السعر الذى دفعته سول لشراء الغاز اليمنى المسال فى يوليو بلغ 317.30 دولار للطن مقابل 952.60 دولار للغاز القطرى و793.20 دولار للغاز الروسى، وتعد كوريا الجنوبية من أكبر الدول المستهلكة للغاز اليمنى المسال.

وتمتلك شركة كوجاس حصة نسبتها 6% فى منشأة تصدير الغاز المسال فى اليمن، والتى تعد أكبر مشروع صناعى فى البلاد، وتقوده شركة توتال الفرنسية.

وفى عام 2005 وقع اليمن اتفاقيات لبيع الغاز المسال مدتها 20 عاما مع كوجاس وجى.دى.اف سويس وتوتال غير أن اليمنية شكت بعد ذلك من أن هذه الاتفاقيات تبخس قيمة الغاز، وتحرم اليمن من أموال يحتاجها بشدة.

وذكرت وكالة سبأ أن السفير الكورى الجنوبى أبدى تفهمه الكامل لما طرحه رئيس الوزراء، نظرا لما تمثله هذه الاتفاقية من أهمية كبيرة للشعب اليمنى، مؤكدا أنه سيبلغ حكومة بلاده بمطالب اليمن.

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مصر 365

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