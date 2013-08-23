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قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال تصد هجومين لـ"إسلاميين" في الجنوب

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قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال تصد هجومين لـ"إسلاميين" في الجنوب قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال تصد هجومين لـ"إسلاميين" في الجنوب

كتب : أ ف ب الجمعة 23-08-2013 00:47

أعلنت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال، أنها صدت هجومين، مساء أمس، لمقاتلين إسلاميين على قاعدتها في مدينة كيسمايو بجنوب الصومال.

وقالت القوة في بيان، إن جنود الاتحاد الأفريقي صدوا في المرة الأولى مهاجمين من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مساء أمس.

وأضاف البيان "وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت ميليشيا الشباب هجوما جديدا" ولكن تعرض مقاتلوها للنيران من جنود قوة الاتحاد الإفريقي "وحتى قبل أن يخرجوا من مركباتهم" وتكبدوا خسائر.

وأوضح البيان أن السيارة الرباعية الدفع التي ركز عليها رشاش وكان المقاتلون بداخلها قد دمرت.

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