ما أسباب النزلات المعوية؟

ازدادت حالات الإصابة بالنزلات المعوية فى محافظة المنيا فى الفترة الأخيرة، وترددت أقاويل تفيد بتلوث المياه، باعتباره أحد أسباب الإصابة، فما هى أسباب الإصابة بالنزلات المعوية، وهل الماء الملوث قد يكون سببا فى الإصابة؟.

يوضح لنا الدكتور وائل صفوت، مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن النزلات المعوية تحدث نتيجة لتلوث الطعام والشراب، إما عن طريق وجود بعض المواد الكيميائية الضارة بهم أو وجود سموم بكتيرية بالطعام.

ويشير الدكتور وائل إلى أن النزلات المعوية قد تنتقل أيضا من خلال الإصابة ببعض أنواع الفيروسات، والتى قد لا تنتقل فقط من خلال الأطعمة، وإنما من خلال لمس أى سطح ملوث بالفيروس أو من خلال الحشرات كالبعوض.

ويبين الدكتور وائل أنه من أعراض النزلات المعوية زيادة حركية الجهاز الهضمى، حيث يصاب المريض بالإسهال الشديد وتختلف حدته حسب نسب التعرض للميكروب المسبب للنزلة المعوية وحسب قدرة الجسم المناعية له ومقاومته للأمراض.

> كما تزداد الرغبة فى القىء، وهنا تكمن الخطورة، حيث يفقد الإنسان كميات كبيرة من السوائل، ويكون معرضا للجفاف.

وعند الإصابة عن طريق العدوى البكتيرية والفيروسية قد يحدث ارتفاع فى درجة حرارة المريض.

ويشير إلى أن مضاعفات المرض تزيد باختلاف عمر المريض، حيث تزيد مع الشيوخ وكبار السن، وأيضا الأطفال، وقد تصل إلى الوفاة عند التأخير فى العلاج.

ويقول الدكتور وائل، إنه من المحتمل أن تسبب المياه الملوثة الإصابة فى النزلات المعوية العامة، ويحدث ذلك عند صرف عوادم مصنع ما بكل المواد الكيميائية التى به فى مياه الصرف الصحى والتى يعاد تدويرها مرة أخرى ويصعب القضاء على تلك المواد من المياه.