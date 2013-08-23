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صحيفة: إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم باستخدام التنويم المغناطيسى

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صحيفة: إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم باستخدام التنويم المغناطيسى صحيفة: إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم باستخدام التنويم المغناطيسى

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن أستاذ التخدير والحالات الحرجة فى قسم علوم الأعصاب بجامعة بادوفا الإيطالية "إنركيو فاكو" أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطانى من دون استخدام تخدير تقليدى، ولكن باستخدام التنويم المغناطيسى لسيدة تبلغ من العمر 42 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاكو قال إن المريضة لديها حساسية من التخدير وكان لابد من استخدام وسيلة بديلة لإجراء عملية استئصال ورم جلدى فى الفخذ الأيمن، ولذلك استخدمنا التنويم المغناطيسى. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 300 عملية جراحية تمت باستخدام التنويم المغناطيسى.

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مصر 365