"التليجراف": الكلاب يمكنها تحذير مرضى السكرى

ذكرت دراسة حديثة أنه يمكن تدريب الكلاب على تحذير مرضى السكرى عندما تكون مستويات السكر فى الدم على وشك الانخفاض أو الارتفاع.

وأوضحت صحيفة "الديلى تليجراف" أن تدريبا خاص للكلاب يمكن أن يمكنهم من تنبيه أصحابهم من البشر على مستوى السكر فى الدم عندما تخرج عن مداها الطبيعى.

ويعتقد أن الكلاب قادرة على الكشف عن خطر محتمل بسبب قوة حاسة الشم لديهم بما يجعلهم قادرين على التعرف على التغييرات الكيميائية فى عرق أو نفس المريض.

وأشارت دراسات مماثلة إلى أن الكلاب قد تكون قادرة على الكشف عن السرطان عن طريق التقاط رائحة المركبات الكيميائية الصادرة عن الأورام.

المشروع الجديد الذى تموله شركة متخصصى تدريب الحيوانات الأليفة، أجرى على 17 كلبا تم تدريبهم على إشارة معينة عندما يشعرون بارتفاع أو انخفاض مستوى السكر لدى من يرعونهم.