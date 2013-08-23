بحث سبل تسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين عبر الأراضى الأردنية

بحثت وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينا شبيب، خلال لقائها أمس الخميس مع نظيرها الفلسطينى نبيل الضميرى، سبل تسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين عبر الأراضى الأردنية .

وتطرقت المباحثات إلى آليات وسبل تسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين ورسوم التنقل بين نقاط العبور وإنشاء شركة نقل مشتركة والتقليل من نقاط التفتيش وحصرها فى نقطة واحدة فى "غور نمرين" أو جسر الملك حسين لضمان سلامة وراحة الحجاج .

وأكدت الدكتورة شبيب، حرص الأردن على توفير كل وسائل الأمن والراحة للحجاج الفلسطينيين المارين عبر الأراضى الأردنية .

وقالت إن الأردن الداعم الأول للأشقاء الفلسطينيين فى جميع القضايا التى تهمهم ودعم صمودهم إلى أن يتحقق لهم إقامة دولتهم على التراب الفلسطينى، مشيرة إلى التعاون المشترك بين الدولتين فى جميع المجالات وبخاصة الاقتصادية والتجارية وإقامة منطقة حرة مشتركة .

ومن جانبه، نوه الضميرى بالدور الأردنى الداعم للقضية الفلسطينية فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك بحث قضايا تسهيل نقل الحجاج الفلسطينيين عبر الأردن .

وقال إن الجانب الفلسطينى عرض على الجانب الأردنى العديد من المطالب والاقتراحات لدراستها من خلال لجنة مشتركة من أجل التسهيل على الحجاج الفلسطينيين وتأمين الراحة لهم، مشيرا إلى استمرار التعاون الاقتصادى بين الجانبين .

وقد جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة القضايا المتعلقة بنقل الحجاج الفلسطينيين للعام الحالى عبر الأراضى الأردنية .