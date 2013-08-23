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اليمن والإمارات يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

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اليمن والإمارات يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك اليمن والإمارات يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

استعرض الدكتور محمد السعدى وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى خلال لقائه أمس الخميس مع عبد الله السويدى القائم بأعمال السفارة الإماراتية بصنعاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى بين اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة .

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى بالعلاقات التاريخية المتجذرة التى تربط الشعبين اليمنى والإماراتى .. منوها بإسهامات الإماراتية فى دعم مسارات التنمية والاستقرار فى اليمن .

كما ناقش الجانبان التفاصيل المتعلقة بتخصيص التعهدات الإماراتية المقدمة لليمن خلال الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد فى نيويورك فى الـ27 من شهر سبتمبر الماضى .

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