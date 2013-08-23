مجلس حكماء ليبيا يدعو الأحزاب لتجميد أعمالها حتى يتم إقرار دستور الدولة

طالب مجلس حكماء ليبيا الأحزاب السياسية بتجميد أعمالها فى المؤتمر الوطنى حتى يتم إقرار دستور الدولة، معتبرين أن عمل الأحزاب فى هذه الفترة يشوش على أداء المؤتمر، وذكر المجلس، فى بيان له أمس الخميس، أن بناء الجيش من أولى مطالبه الأساسية، معتبراً أن إنشاء جهاز الحرس الوطنى أو غيره ابتعاد عن الهدف الأساسى الذى يطلبه الشعب من المؤتمر الوطنى.

وفى السياق ذاته، قال رئيس مجلس حكماء ليبيا والشورى محمد المغربى "إن المجلس يطالب المؤتمر الوطنى بتشكيل حكومة أزمة لإدارة البلاد"، منوهاً بأن المرحلة الحالية ليست مرحلة حكومة بهذا الحجم لا تستطيع حل الأزمات الحالية، حسب قوله.

وأكد المغربى أن المجلس سيوقف كل من يحاول العبث بمقدرات البلاد، مشيراً إلى أن الأعمال السياسية الخارجة عن الشرعية المنتخبة لا تحق لأية مجموعة أو تيار سياسى، وطالب وسائل الإعلام بأن تلتزم بالمهنية والحياد والابتعاد عن الهوية حسب قوله، مؤكداً على أهمية دوره فى المساهمة فى بناء الدولة، يشار إلى أن مجلس الحكماء انتخب عن شيوخ وأعيان المدن الليبية فى شهر مارس من العام الماضى.