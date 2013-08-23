عودة الإنترنت والاتصالات بأسيوط عقب انقطاع 8ساعات

أسيوط ـ محمد ممدوح : منذ 5 دقيقة 10 ثانية

عادت خدمة الإنترنت وشبكة الاتصال الخاصة بشبكات المحمول بمحافظة أسيوط إلى العمل مرة أخرى عقب انقطاعها لأكثر من 8 ساعات دون إبداء أسباب معلومة للانقطاع.

حيث سادت حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين المحافظة بسبب هذا الانقطاع خاصة فى ظل الأوضاع الأمنية والظروف التى تمر بها البلاد، بينما حاول آخرين الاتصال بخدمة العملاء بشركة المحمول إلا أنهم فشلوا فى الوصول إلى أى معلومة عن أسباب الانقطاع .

> بينما ترددت أنباء عن انقطاع هذه الخدمات عن محافظتى سوهاح وقنا فى نفس التوقيت دون أسباب معلومة .

> وانتشرت بين الأهالى التكهنات التى قد تكون بعيدة عن الخيال محاولين وضع أسباب لانقطاع تقديم الخدمة خاصة مع حملات الاعتقالات التى تقوم بها قوات الأمن لضبط قيادات جماعة الإخوان المسلمين فضلاً عن إخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمستشفى المعادى العسكرى.