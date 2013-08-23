«البيئة» وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يبحثان التعاون

استقبل المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بمكتبه في ديوان الوزارة بدبي، وفداً من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ترأسه عبدالله جمعة الجنيبي مدير إدارة العمليات الميدانية، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين وزارة البيئة والمياه وشركائها الاستراتيجيين من الجهات المحلية، وبحث سبل التعاون بين الطرفين.

جهود

و تطرق عبدالله الجنيبي مدير إدارة العمليات الميدانية خلال اللقاء، إلى الجهود التي يقوم بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في الواقع الغذائي المحلي والأثر الواضح في المجتمع نتيجة المنظومة الرقابية التي تهدف لضمان أقصى درجات السلامة الغذائية للمستهلكين، مستعرضا الإجراءات المتبعة لإصدار شهادات صلاحية المواد الغذائية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك بهدف إيجاد آلية موحدة لإصدار الشهادات الصحية وشهادات صلاحية المواد الغذائية المرافقة للشحنات الغذائية المختلفة وبشكل خاص إرساليات التمور المصدرة إلى خارج الدولة، لضمان انسيابية عملية التصدير والتسهيل على المصدرين وتلافي حدوث إشكاليات تؤثر على دخول هذه الشحنات للبلدان التى يتم التصدير لها.

شكر

وفي ختام اللقاء توجه المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، بالشكر والتقدير لوفد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مشيداً بالدور الذي تبذله في مجال الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية. وأكد حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون مع الجهاز لبحث القضايا الغذائية وتدعيم سبل الارتقاء بالواقع الغذائي في دولة الإمارات.