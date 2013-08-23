تدريب 34 ضابطاً من شرطة أبوظبي على الطيران التشبيهي

نظمت إدارة جناح الجو في شرطة أبوظبي ممثلة في قسم التدريب دورة متخصصة في الطيران التشبيهي على نوعين من الطائرات وبمشاركة 34 ضابطاً في ثلاث مراحل بدبي والسويد وإيطاليا.

وقال المقدم سالم خليفة السويدي رئيس قسم التدريب في إدارة جناح الجو إن الدورة تأتي تجسيدا لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاهتمام بتطوير إمكانات العناصر الشرطية واطلاعهم على المستجدات في مجال العمل، لافتاً إلى أن المشاركين في المجموعة الأولى تم توزيعهم في أربع مجموعات وعقدت في السويد، وتم خلالها التدريب على 14 ساعة طيران لكل طيار.