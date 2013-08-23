أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محاضرة في «كهرباء دبي» عن الوقاية من فيروس كورونا

Google+ Print
محاضرة في «كهرباء دبي» عن الوقاية من فيروس كورونا محاضرة في «كهرباء دبي» عن الوقاية من فيروس كورونا

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى موظفي وموظفات الهيئة حول المرض، حيث قدمت الندوة باللغتين العربية والانجليزية وذلك بالمقر الرئيسي بالهيئة.

وحاضر في الندوة التي عُقدت في المقر الرئيسي للهيئة كل من الدكتورة سوسن النحاس، والدكتور رياض خان، حيث تطرقا إلى أعراض فيروس كورونا وطرق علاجه وسبل الوقاية منه، كما فتح مجال النقاش حول الأسئلة الشائعة عنه ومن ثم الرد على استفسارات الحضور حول المرض وخطورته وكيفية انتشاره.

وشكرت خولة المهيري نائب الرئيس في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي بـ"كهرباء دبي" هيئة الصحة وموفديها على الاستجابة والتعاون مع الهيئة في سبيل رفع الوعي الصحي وتبادل المعرفة بما يحقق التطلعات المشتركة نحو بيئة آمنة وصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية