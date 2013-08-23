محاضرة في «كهرباء دبي» عن الوقاية من فيروس كورونا

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى موظفي وموظفات الهيئة حول المرض، حيث قدمت الندوة باللغتين العربية والانجليزية وذلك بالمقر الرئيسي بالهيئة.

وحاضر في الندوة التي عُقدت في المقر الرئيسي للهيئة كل من الدكتورة سوسن النحاس، والدكتور رياض خان، حيث تطرقا إلى أعراض فيروس كورونا وطرق علاجه وسبل الوقاية منه، كما فتح مجال النقاش حول الأسئلة الشائعة عنه ومن ثم الرد على استفسارات الحضور حول المرض وخطورته وكيفية انتشاره.

وشكرت خولة المهيري نائب الرئيس في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي بـ"كهرباء دبي" هيئة الصحة وموفديها على الاستجابة والتعاون مع الهيئة في سبيل رفع الوعي الصحي وتبادل المعرفة بما يحقق التطلعات المشتركة نحو بيئة آمنة وصحية.