«إسلامية دبي» تطلق السقيا المتنقلة

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي صباح أمس مشروع ( السقيا المتنقلة ) لتوزيع عدد 13360 عبوة يوميا تتكون من ( عصير، ماء، لبن، بسكوت) يستفيد منها اكثر من 3000 شخص من عمال البناء والأسواق المفتوحة كسوق الخضار والسمك ونايف والمواقف العامة.

وقال علي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة: إن المشروع الذي ينفذه مكتب شؤون الزكاة والصدقات التابع للقطاع يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله للاهتمام بالفئات المساندة والعمال الذين يعملون في ظروف خاصة.

كما يرجع الهدف منه أيضا إلى تحقيق هدف من أهداف الدائرة ورسالتها ألا وهو تنمية العمل الخيري في المجتمع، وإيجاد مصرف شرعي للصدقات التي ترد للدائرة عبر الوسائل المختلفة وتأكيد أهمية سقي الماء الذي يعد من أفضل الصدقات والاهتمام بفئة العمال التي تعد من الفئات الفقيرة في الدولة والعمل على نشر مبدأ التراحم في الإمارة ومحاربة العطش ورسم الابتسامة على وجوه الفئات المساندة التي تعمل في ظروف صعبة.

وأضاف المنصوري إن المشروع يستفيد منه 116000 شخص، حيث يتم توزيع 467000 عبوة يستفيد منها 3340 شخصا يوميا خلال 35 يوم عمل.