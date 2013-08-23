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«ومضات من فكر» يعزز الأفكار القيادية المبدعة بين الموظفين

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«ومضات من فكر» يعزز الأفكار القيادية المبدعة بين الموظفين «ومضات من فكر» يعزز الأفكار القيادية المبدعة بين الموظفين

نظمت إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، محاضرة حول الإصدار الأخير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حمل عنوان "ومضات من فكر"، والذي يُسجل الجلسة الحوارية لسموه خلال القمة الحكومية التي عقدت في فبراير الماضي، وذلك من أجل تعزيز القيم الذي يحتويها الكتاب ونقلها للموظفين.

وقالت كوثر كاظم، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير: إن هذه المبادرة للموظفين تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي سيتم تنظيمها خلال العام الجاري لتشمل مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات في الهيئة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العليا في الهيئة بشكل عام، وفريق العمل المبدع في إدارة الموارد البشرية والتطوير بشكل خاص، على نقل المعاني والقيم الثرية والمتنوعة الذي يحملها مضمون "ومضات من فكر" لأكبر عدد ممكن من الموظفين من أجل تعريفهم برؤية سموه السديدة حول ضرورة توفير أرقى وأفضل الخدمات للموظفين بشكل يضمن لهم تحقيق السعادة والرفاهية معاً، وغرس الإصرار على الاجتهاد في العمل وبذل مزيد من العطاء.

وأضافت: يُعد الكتاب موسوعة معلوماتية قيّمة يحمل بين دفتيه تجارب سموه الواسعة والمختلفة التي ينبغي نقلها وتعليمها للأجيال كافة، فضلاً عن أن الكتاب يجمع ما بين الفكر والإبداع ويضم آراء وأفكار تُعزز من ثقافة القيادة والإدارة الصحيحة وهو ما سيسهم في الأخذ بها من أجل الوصول الى أعلى درجات التميز والإبداع في العمل بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وأكدت كاظم ضرورة أن تعمل مختلف الجهات الخارجية بعقد مثل هذه اللقاءات مع موظفيها من أجل تعميم الفائدة من الكتاب لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لإدراك القيمة الحقيقية لمعنى النجاح والتفوق العملي.

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