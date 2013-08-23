نائب قائد شرطة عجمان يشهد تخريج دورة بناء فرق العمل

شهد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان وبحضور العقيد عبيد حميد المطروشي مدير معهد تدريب الشرطة حفل تخريج دورة الأساليب الحديثة لبناء فرق العمل وتنمية روح الفريق التي عقدت في معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات في القيادة العامة لشرطة عجمان واستمرت لمدة 5 أيام، شارك فيها 26 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية في الدولة. قدمت الدورة، الدكتورة مي خالد عبدالحليم تناولت فيها محاور عدة منها مفهوم وأهمية فريق العمل وخصائصه، أنواع فرق العمل ومراحل تكوينها، توزيع الأدوار على أعضاء فريق العمل، السلوكيات الإيجابية والسلبية لفريق العمل، وتقييم أداء فريق العمل وكيفية تطوير أدائه المستقبلي. وفي ختام حفل التخريج قام نائب قائد عام شرطة عجمان بتسليم الخريجين شهادات إنجاز الدورة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.