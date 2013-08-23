جائزة بن طناف للتفوق تكرّم 19 طالباً من قبيلة المناهيل

برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أقيم في قاعة مسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي حفل تكريم جائزة الشيخ خالد بن طناف للتفوق العلمي لطلبة الثانوية العامة 2013 من أبناء قبيلة المناهيل وبلغ عدد الطلبة المكرمين في الحفل لهذا العام 19 طالبا من المتفوقين بالمدارس الثانوية وكان من بينهم محمد عوض المنهالي الأول بالقسم الأدبي ومحمد مبارك المنهالي الأول بالقسم العلمي.

كما تم تكريم وفاء سالم المنهالي أول مواطنة متخصصة في هندسة الطيران وامتد التكريم إلى الشعراء المحليين ومنهم شعراء المليون الذين شاركوا في الحفل بإلقاء العديد من القصائد احتفاء بالمناسبة وهم محمد بن حامد المنهالي ومحمد بخيت بالنوه المنهالي وسعود مبارك المصعبي وماجد صالح بن طويرد المنهالي وبدأ الحفل الذي حضره الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وكبار المسؤولين وعدد من القيادات التربوية وأهالي الطلبة المتفوقين و قدمه الإعلامي أسامه الأميري بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تلاه آيات من القرآن الكريم بعدها كلمة صاحب الجائزة الشيخ خالد بخيت بن طناف المنهالي جاء فيها : وما كان لنا في هذا اليوم وفي هذه المناسبة العزيزة علينا أن ننسى أهل الفضل علينا جميعا وأولهم المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»رحمه الله».

وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وحكام الإمارات والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم سدد الله خطاهم لما فيه خير هذا الوطن، وخص بالذكر الجهود الخاصة التي بذلها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على مدار ثلاثين عاما من العطاء والبذل المستمر والمتواصل لبناء هذه المؤسسة العريقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها.

كما شكر بن طناف معالي وزير الثقافة لحضوره ورعايته الكريمة لهذا الحفل والتي تعد بادرة جميلة من قبله لتكريم أبنائه من الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة خلال فترة دراستهم للمساهمة في بناء هذا الوطن المعطاء ،متوجها بالترحيب بالحضور وبالتهنئة للطلاب متمنيا لهم الاستمرار بهذا التفوق وتمثيل القبيلة بالصورة المطلوبة منهم والعمل على رد جميل لهذا البلد بعد التخرج عن طريق العمل في الميادين المختلفة ورفعة اسمه عاليا، وتضمن الحفل فقرات شعبية تراثية وقصائد شعرية نالت إعجاب الحضور وفي نهاية الحفل وزع معالي الشيخ نهيان يرافقه صاحب الجائزة خالد بن طناف الجوائز على الطلبة المتفوقين إلى جانب المساهمين في إنجاح الحفل وكانت الجوائز المقدمة تنوعت بين جوائز نقدية تصل إلى خمس وعشرين ألف درهم وعينية « سيارتين « وشهادات ودروع تذكارية.