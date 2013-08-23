الصحة النفسية تستعرض خطط الخدمة الاجتماعية الطبية

حسين هزازي «جدة»

استعرض مدير ادارة الصحة النفسية والاجتماعية بصحة جدة طلال محمد الناشري ورئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية الطبية في الادارة فادية احمد عناني، مع رؤساء الخدمة الاجتماعية والاخصائيين الاجتماعيين بصحة جدة، في قاعة المحاضرات في مستشفى الولادة والاطفال في المساعدية، عرض الخطة الجديدة الخاصة بالخدمة الاجتماعية الطبية المعدة من قبل الادارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بالوزارة من قبل فادية أحمد عناني رئيسة الوحدة. وبحث الاجتماع عرض السياسات والإجراءات الجديدة الخاصة بالخدمة الاجتماعية الطبية من قبل منال الصومالي وتم مناقشة الخطة والسياسات ووضع آلية لتطبيقها. وتلى ذلك نقاش مفتوح مع الاخصائيين والاخصائيات الاجتماعيين لتلمس احتياجاتهم والرد على استفساراتهم من قبل مدير ادارة الصحة النفسية والاجتماعية ورئيسة وحدة الخدمة الاجتماعية.