استئصال ورم يزن 12 كلجم بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز

عمرو سلام «جدة»

نجح فريق طبي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، في استئصال ورم ليفي حميد يزن 12 كلجم من سيدة في عقدها الرابع. وأوضح رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية والمشرف على كرسي البروفيسور باسلامة للأورام النسائية ورئيس وحدة طب وجراحة الأورام النسائية في كلية الطب والمستشفى الجامعي البروفيسور خالد حسين سيت، أن العملية تمت بمشيئة الله بنجاح من دون أي مضاعفات، مبينا أنها استغرقت ساعتين، حيث بلغ وزن الورم الليفي 12 كيلوجراما، لافتا إلى أن الأورام الليفية الشائعة تعد بنسبة 20 ـ 30 في المئة عند السيدات بأحجام مختلفة. وقال الدكتور سيت، إن المريضة كانت تعاني من هذا الورم منذ فترة طويلة وقد رفض معظم الأطباء التدخل الجراحي نظرا لصعوبته، مشيرا إلى العملية شارك فيها الدكتورات نسرين أنفنان، إخلاص العباسي، ابتسام هاشم، دينا موفتي. واعتبر البروفيسور سيت، أن إجراء العملية بهذه الدقة والنجاح، يمثل أحد إنجازات مركز الأورام النسائية في جامعة الملك عبدالعزيز، مهنئا الجميع بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات العلمية والبحثية والطبية لجامعة الملك عبدالعزيز، مقدما شكره الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذه العملية سواء من الفريق الطبي أو من فريقي التمريض والتخدير.