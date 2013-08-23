الإخلاء الطبي ينقل الطفلين السياميين لمستشفى الحرس الوطني

باداوود لـ «عكاظ»: أجرينا فحوصات متكاملة تمهيدا لفصلهما

أحمد السلمي «جدة»

تنفيذا لتوجيهات وزيـر الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، نقل أمس، الطفلان السعوديان «عبد الله» و «عبد الرحمن» السياميان من مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض بطائرة الإخلاء الطبي تمهيدا لإجراء عملية فصلهما بعد قضاء الطفلين ثلاثـة أيام في مستشفى المساعدية، واطلاع الوزيـر على التقاريـر الصادرة من المستشفى عن حالتهما الصحية.وقال مديـر الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود لـ «عكاظ»، أنه بناء على توجيه الوزيـر، فقد تم نقل الطفلين السياميين إلى مستشفى الحرس الوطني عن طريق الإخلاء الطبي أمس، بعد أن أمر الدكتور الربيعة بعمل المزيد من التحاليل والتقاريـر عن وضع حالتهما الصحية ليطلع عليها شخصيا ومن ثم يتخذ القرار، فيما يتعلق بوضعهما ومن ثم إجراء العملية.وقال باداوود: إن وزيـر الصحة اتخذ قرار إجراء النقل بعد الاطلاع على التقاريـر الطبية لأطباء مستشفى الولادة بالمساعدية في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن الشؤون الصحية تواصلت مع والد الطفلين المواطن دخيل الله المالكي وإبلاغه بنقلهما مع والدتهما إلى الرياض.وكان المواطن دخيل الله المالكي قد ناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لنقل ابنيه «عبد الله» و «عبد الرحمن» السياميين.وقال المالكي لـ «عكاظ» : لقد رفعت شكري وامتناني لمقام خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» على هذه اللفتة الانسانية الكريمة بالموافقة على فصل طفليه ونقلهما إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض بعد اطلاع الوزيـر على تقارير طبية عن وضع الطفلين، مبينا أنهما في حالة صحية جيدة ولكنهما في حاجة إلى سرعة تدخل طبي لفصل الالتصاق..وأوضح المالكي أن التقاريـر الطبية التي يمتلكها تؤكد أنهما يشتركان في الجهاز التناسلي، بينما يملك كل منهما قلبا، ويشتركان في الكبد، والجهاز الهضمي.