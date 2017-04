أفلام بالجملة في الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع إطلاق أربعة أفلام هي R.I.P.D و The Mortal Instruments: City of Bones و Grown Ups 2 و Jobs. في ما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

R.I.P.D

من الصعب جداً معرفة الخلل في فيلم R.I.P.D أي وكالة "أرقد في سلام"، فهل يا ترى هو المخرج؟ أو كتّاب السيناريو؟ أو الشركة المنتجة التي وضعت حد للإبتكار فيه ... من الصعب ربما الإجابة عن هذا السؤال ولكن الشيء الأكيد أن R.I.P.D يتمتّع بجميع العناصر التي يجب أن تجعل منه فيلماً ناجحاً خاصة من الناحية التمثيلية لأنه يضم الممثلين Jeff Bridges و Ryan Reynolds اللذين يؤديان دور البطولة فيه ... ولكن باختصار هذا الفيلم ليس مضحكاً ولا مشوّقاً إنما هو بكل بساطة فيلم عادي. Nick شرطي يتمكن خلال إحدى المداهمات من جمع قطع من الذهب بالتواطؤ مع شريكه Hayes الذي يقتله كي لا يفشي سرّه، وهو صاعد الى السماء سيجد نفسه في وكالة "أرقد في سلام" حيث سيتم تكليفه رسمياً بالقبض على مجموعة من الوحوش شكلها مثل البشر بمؤازرة شريكه الجديد Roy. فما هي حقيقة قطع الذهب التي وجدها قبل موته وما هو الرابط بينها وبين قاتله Hayes؟

R.I.P.D. يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق ومصر وسلطنة عمان ولبنان.

The Mortal Instruments: City of Bones

إذا قررتم مشاهدة فيلم The Mortal Instruments: City of Bones سوف تلاحظون أنه جزء أول من سلسلة أفلام نحن بانتظارها في السنوات المقبلة خاصة أن الجزء الثاني الذي يحمل عنوان The Mortal Instruments: City of Ashes سيتم إطلاقه في الصالات العام المقبل. فهل ان سلسلة أفلام The Mortal Instruments ستلاقي النجاح الذي حصدته سلسلة أفلام The Twilight Saga؟ طبعاً الجواب يحدده الجمهور والإيرادات على شباك التذاكر عالمياً. لكن الشيء الأكيد ان العناصر الموجودة بالسلسلتين المذكورتين شبيهة الى حد ما فيما خص مصاصي الدماء والمستذئبين ويضاف عليها الشياطين وصيّادي الأرواح من دون أن ننسى قصة الحب المعقدة التي تجمع المراهقة Clary والمراهقين Jace و Alec .

The Mortal Instruments: City of Bones يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Grown Ups 2

بعد النجاح غير المتوقّع الذي ناله فيلم Grown Ups عام 2010 على شباك التذاكر حيث حصد 271 مليون دولار، قرر الممثل Adam Sandler إنتاج جزء ثاني من هذا الفيلم عنوانه Grown Ups 2 وأقنع الممثلين Kevin James و Chris Rock و David Spade و Salma Hayek بتأدية أدوارهم من جديد فيه. أما النتيجة فهي أسوأ من الفيلم الأول لأن القصة مفقودة في هذا الفيلم المبني فقط على مجموعة من المشاهد التي من المفترض أن تكون مضحكة !!!

Grown Ups 2 يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

Jobs

إنقسمت الآراء حول فيلم Jobs فالبعض اعتبر أن الفيلم جيّد وآداء الممثل Ashton Kutcher بدور Steve Jobs مقنع والبعض الآخر اعتبر أن آداء الممثل أقل من عادي والسيناريو يخفي الكثير من التفاصيل المهمة بحياة Jobs. فما هي أبرز النقاط التي يجب أن تعرفوها عن هذا الفيلم؟ أولاً Jobs ليس بمستوى فيلم The Social Network إن من ناحية السيناريو أو الإخراج، ثانياً غياب ذكر شركة Pixar في الفيلم كان فعلاً غريباً وغير مقبول، ثالثاً أجمل مشهد فيه هو الأول حيث يكشف Jobs لأول مرة عن الـ iPod. رابعاً، آداء الممثل Ashton Kutcher عليه علامات إستفهام وربما سينال عنه الـ Razzie Award !!! ولكن بالرغم من كل هذا هناك إيجابية في الفيلم تتجلّى بالممثلين الذين أدّوا الأدوار المساعدة فيه. وطبعاً كل الذي ذكرناه لن يؤثر على محبي Steve Jobs وهم كثر وسيدفعهم فضولهم لمشاهدة هذا الفيلم.

Jobs يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ولبنان.