12 موظفاً للمرتبة الـ11 بالشؤون الاجتماعية

سعاد الشمراني «الرياض»

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين قراراً إدارياً يتضمن ترقية 12 موظفاً في وزارة الشؤون الاجتماعية بمختلف المناطق إلى المرتبة الـ11.وأعرب المترقون عن شكرهم وتقديرهم للوزير على هذه الثقة الغالية، داعين المولى عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن المسؤولين وأن تكون هذه الترقية دافعاً للمزيد من الجهد والعطاء.يذكر أن المترقين يعدون من الكفاءات الإدارية والاجتماعية المؤهلة في الوزارة، وسبق لهم أن تقلدوا عدداً من المناصب القيادية لاسيما أنهم يحملون مؤهلات ودرجات علمية عالية ومثلوا الوزارة في العديد من المؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها، وهم:صالح بن ملاهد العنزي (مركز التأهيل الشامل بتيماء).عبدالرحمن بن محمد الرهيط (مركز التأهيل الشامل للذكور ببريدة).عطيه بن محمود الحارثي (مركز التنمية الاجتماعية بالطائف).سليمان بن محمد القريع (مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية).سامي بن عبدالمعين الردادي (مركز الحاسب الآلي).مرداس بن محمد القريني (مكتب الشؤون الاجتماعية بالرياض).أحمد بن عبيد الله دخيخ (مكتب الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة).صالح بن سرحان الغامدي (وحدة الحماية الاجتماعية بجدة).محمد بن إبراهيم خليفة (مكتب الضمان الاجتماعي بالعلا).زيد بن محمد رباح (إدارة الشؤون المالية).سامي بن موسى الربيعان (إدارة التأهيل الاجتماعي).سعيد بن أحمد الغامدي (دار التوجيه الاجتماعي بالدمام).تهانينا لجميع المترقين.. وألف مبروك.