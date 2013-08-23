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بدء المقابلات لـ 5809 مرشحات للوظائف التعليمية الأحد

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بدء المقابلات لـ 5809 مرشحات للوظائف التعليمية الأحد بدء المقابلات لـ 5809 مرشحات للوظائف التعليمية الأحد

 عبدالله عبيدالله الغامدي «الرياض»

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمرشحات للوظائف التعليمية النسوية اعتبارا من بعد غد الأحد.وأكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني أن المقابلات ستجرى عبر إدارات التربية والتعليم ويتم تحديد المواعيد عبر بوابة تكامل، مشيراً إلى أن الموقع يتيح تحديد الرغبات المكانية وموعد المقابلة دون الحاجة لرفع الوثائق التي يتم طلبها عند إجراء المقابلة الشخصية.وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن ترشيح 5809 خريجات ممن تم اختيارهن وفق المفاضلة التي أجريت سابقاً.

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