تصميم شبكة قطارات بتقنيات متطورة وتشغيل أوتوماتيكي بدون سائق

أعدتالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة شاملة للنقل العام بالرياض تضمن التوافق مع المخطط الهيكلي العمراني والتوسع المستقبلي للمدينة وتركز الكثافات السكانية وتوزيعها في المدينة ونتائج تحليلات نماذج المحاكاة المرورية التي طورتها الهيئة العليا منذ عام 1407هـ.وأوضح كتيب أصدرته الهيئة أن شبكة القطار الكهربائي «المترو» تتضمن 6 مسارات بإجمالي أطوال (176) كيلومترا و85 محطة وشبكة متعددة المستويات من حافلات تشمل 24 مسارا بإجمالي أطوال 1.083 كيلومترا و776 محطة.وتتكون مسارات مشروع مترو الرياض المسار الأول: محور العليا - البطحاء، المسار الثاني محور طريق الملك عبدالله طول المسار 25.3 كيلومتر، المسار الثالث محور طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر، المسار الرابع: محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر، المسار الخامس محور طريق الملك عبدالعزيز بطول 12.9 كيلومتر، المسار السادس محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتر.وأوضحت الهيئة أنه تم تصميم شبكة القطارات بأحدث التقنيات وتم اعتماد نظام تشغيل القطار أوتوماتيكيا «بدون سائق» مع التحكم بالتشغيل من غرف تحكم مركزية ذات مواصفات تمكن من متابعة التشغيل بدقة عالية واشتملت مواصفات العربات على أحدث ما توصلت إليه تقنية تصنيع عربات القطار الكهربائي في العالم.وأضاف التقرير أن مشروع القطار الكهربائي يشتمل على (4) محطات رئيسية عند تقاطع مسارات القطار وتعد المحطات الرئيسية من أهم عوامل نجاح نظام النقل العام في المدينة وعاملا رئيسيا لجذب الركاب لوقوعها في مناطق عالية الكثافة وعند تقاطع مسارات المترو والحافلات.وبين الكتيب التوثيقي أنه سيتم تشييد (5) مراكز متطورة للتحكم والتشغيل لإدارة حركة القطارات والتحكم بها ومراقبة جميع القطارات والمحطات والمسارات ومرافق المشروع المختلفة، كما ستتم توسعة ثماني محطات قائمة جهد 380 كيلو فولت، وكذلك ربط تلك المحطات بالشبكة عن طريق تمديد كابلات أرضية جهد 380 كيلو فولت بطول يصل إلى (84) كلم.وأوضحت الهيئة أن إجراءات العمل لمشروع مترو الرياض تشمل المجموعة الأولى وهي المسار رقم (1) محور العليا - البطحاء ، المسار رقم (2) محور طريق الملك عبدالله ، طول المسارات: 63.3 كم وعدد المحطات 42 محطة، فيما تشمل المجموعة الثانية المسار رقم (3) محور طريق المدينة المنورة - طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول طول المسارات 40.7 كم وعدد المحطات 21 محطة والمجموعة الثالثة للمسار رقم (4) محور طريق مطار الملك خالد الدولي، ثم المسار رقم (5) محور طريق الملك عبدالعزيز ، المسار رقم (6) محور طريق عبدالرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين ، طول المسارات 72.5 كم ، وعدد المحطات 32 محطة.وأبان التقرير أن وثائق ومستندات منافسة المشروع تضمنت قيام المتنافسين بتقديم بند يختص بمهام الصيانة لأنظمة النقل لمدة عشر سنوات تشمل أنظمة القطارات وأنظمة التحكم، صيانة أنظمة مراكز التحكم والتشغيل، صيانة السكك الحديدية، أنظمة بوابات أرصفة الركاب، أنظمة المراقبة الأمنية، أنظمة التحكم في الوصول، أنظمة معلومات الرحلات، أنظمة تزويد القطارات بالطاقة الكهربائية، وأنظمة شبكة الألياف البصرية ونقل المعلومات.كما صممت شبكة الحافلات لتقديم الخدمة على عدة مستويات، الأول: شبكة محورية عالية المستوى ، والثاني: شبكة دائرية مساندة ، والثالث: شبكة ثانوية شريانية ، والرابع: شبكة محلية داخل الأحياء السكنية.وبناء على ذلك تم تقسيم شبكة خطوط الحافلات إلى أربعة مستويات، المستوى الأول: خطوط الحافلات ذات المسار المخصص وتتكون من أربعة مسارات بطول إجمالي قدره (96) كيلومترا، وبعدد محطات يبلغ (103) محطات على كل من طريق الخرج وامتداده شمالا طريق صلاح الدين الأيوبي ثم طريق الملك عبدالعزيز حتى طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن بطول (42) كيلومترا وطريق حمزة بن عبدالمطلب - طريق ديراب - طريق الأمير محمد بن عبدالرحمن بطول (23.5) كيلومتر وطريق خريص من طريق الشيخ جابر الصباح حتى طريق الملك عبدالعزيز بطول (18.5) كيلومتر وشارع خالد بن الوليد من التقائه بطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد حتى طريق خريص وامتداده جنوبا على شارع الإمام الشافعي حتى التقائه بطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول (12) كيلومتر.ويتضمن المستوى الثاني «خطوط الحافلات الدائرية التي تخدم مراكز التجمع الكبيرة في المدينة» وتتكون من مسارين رئيسين بطول إجمالي قدره (83) كيلومترا ، وبعدد محطات يبلغ (67) محطة هما طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد - الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول - الملك سعود - عمر بن الخطاب - صلاح الدين الأيوبي - الملك عبدالعزيز، بطول (37.4) كيلومتر .وطريق خالد بن الوليد - الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد - الملك عبدالعزيز - صلاح الدين الأيوبي - الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول - الإمام الشافعي بطول (45.8) كيلومتر.ويشمل المستوى الثالث «خطوط الحافلات العادية التي تربط الأحياء السكنية» وتربط الأحياء السكنية ببعضها البعض عبر مناطق المدينة، وهي (18) خطا بطول إجمالي يبلغ (450) كيلومترا.والمستوى الرابع «خطوط الحافلات المغذية» داخل الأحياء السكنية بطول يقدر بـ 600 كيلومتر تغطي معظم أحياء مدينة الرياض ، وتم تحديد معايير تقديم هذه الخدمة بحيث يقوم المشغل بتغطية هذه الأحياء عبر شبكة من الحافلات تنقل الركاب من المحطات وإليها بكفاءة ومرونة عاليتين.إعلان - Ads إعلان - Ads