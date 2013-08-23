تخريج الدفعة الأولى من طلبة دبلوم مكافحة عدوى المنشآت الصحية 20 الجاري

سعاد الشمراني«الرياض»
يدفع وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، يوم 20 شوال الجاري بالدفعة الأولى من طلبة دبلوم مكافحة عدوى المنشآت الصحية لعام 1434هـ، وذلك بالقاعة الرئيسية للاحتفالات في ديوان الوزارة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، ومدير برنامج دبلوم مكافحة العدوى الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن برنامج دبلوم المكافحة يعد الأول من نوعه في هذا المجال، مبيناً أنه تمت الاستعانة باستشاريين من الهيئة الدولية لاعتماد المنشآت الصحية لوضع المنهج وتنفيذ الجزء النظري، والإشراف على الجزء العملي للبرنامج، مضيفاً أن البرنامج حاصل على اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وبين العسيري أن البرنامج يسعى لإثراء بيئة العمل في المنشآت الصحية التابعة للوزارة، بخريجين متخصصين في منع ومكافحة العدوى والوقاية من الأمراض المعدية، وذلك من خلال برنامج تدريبي عالي الجودة قادر على تمكين الخريجين من تعزيز مهاراتهم العلمية، ليكونوا قادة للتغيير في المنشآت التي يعملون بها.وأوضح العسيري أن برنامج مكافحة العدوى يهدف لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل ومتخصص لتدريب الممارسين الصحيين في جميع جوانب مكافحة العدوى، بالإضافة لتنفيذ برنامج تدريبي يهدف لتعزيز الصحة العامة من خلال منع ومكافحة العدوى والوقاية من الأمراض المعدية في المنشآت الصحية، وكذلك تعزيز فهم المتدربين للأحياء الدقيقة لتمكينهم من صياغة الاستراتيجيات الخاصة برعاية المرضى المصابين بأمراض معدية والعمل على منع انتشارها، كما يعد البرنامج الخريجين ويدربهم ليكونوا قادرين على إعداد وتطبيق برامج مكافحة العدوى في المنشآت الصحية والإشراف عليها.