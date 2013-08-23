فشل محاولة إرهابية لتفجير أحد بيوت الله بشمال سيناء

فشلت محاولة إرهابية لتفجير أحد بيوت الله فى مدينة رفح المصرية، بعد أن قام مجهولون بزرع عبوة ناسفة أسفل مئذنة المسجد القائم على مدخل منطقة الماسورة، ويحمل اسمها على بوابة مدينة رفح الغربية.

"اليوم السابع" رصدت آثار الهجمة الإرهابية الفاشلة، والتى بحسب أهالى المنطقة تمت قبل صلاة العشاء بدقائق، بعد أن قام مجهول يستقل دراجة نارية مفخخة بتركها أسفل مئذنة المسجد، ثم اختفى عن الأنظار وقام بتفجيرها عن بعد لتحدث دوى انفجار هائل يطيح بجدران المئذنة من أسفلها، ويحدث بها ثقب غائر وتتصدع حوائط المسجد وتتهشم النوافذ الزجاجية، ويطال التأثير مقهى شعبى بجوار المسجد ويقتلع أبوابه، ويحدث تلفيات بواجهات محلات بسيطة بجانبه.

وكشف مصدر مطلع أن نقطة تمركز للجيش تقع بجوار هذا المسجد فى حين يعتلى أحد الجنود القناصة أعلى المئذنة، وتشير الدلائل الأولية لتحقيقات أجهزة الأمن إلى أن الحادث كان يريد من وراءه الإرهابيون تدمير المئذنة، وقتل القناص وإصابة الجنود فى الكمين، ولكن نجا الجميع ولم يصب أى عسكرى أو مدنى فيما وكانت الأضرار عينية.

أعقب الحادث إطلاق قوات الجيش النار فى محيط المكان الذى تم إغلاقة، وتسبب فى ابتعاد الناس عن موقع التفجير الذى يعتبر ملتقى تجارى للأهالى القادمين من القرى البعيدة للتزود بحاجياتهم من محلات بيع الخضار واللحوم.

وبالتزامن مع هذا الحادث قامت مجموعة مسلحة بماهجمة قوة تمركز للجيش بمنطقة " بلى" جنوب العريش، وتصدت لها القوات وظهر نشاط آخر للمسلحين فى منطقة المساعيد غرب العريش، والذين اعتلى مجموعة منهم أسطح بنايات مقابلة لإذاعة شمال سيناء، وأطلقوا أعيرة نارية على بوابة الإذاعة ثم لاذوا بالفرار.

وعلى صعيد متصل قامت قوة من الجيش بحملة تمشيط واسعة فى أحياء مدينة الشيخ زويد ألقت خلالها القبض على 7 أشخاص قال أهالى، إنهم تم اقتيادهم إلى مقر للجيش بالمنطقة دون إبداء أسباب ثم تم الإفراج عنهم.

واستمر تحليق الطائرات العسكرية فى سماء مناطق وقرى المهدية والمقاطعة والجورة ونجع شيبانة جنوب رفح والشيخ زويد، لرصد تحركات المجموعات المسلحة والتى حدت من ظهورها العلنى كما فى السابق بتلك المناطق.

وقال أهالى بتلك المناطق، إن المسلحين يختفون عن الأنظار فى وقت تحليق الطائرات التى تتركز فوق مناطق معروفة بتواجدهم بها، حيث أمد الأهالى قوات الأمن بمعلومات كافية عن تمركز هذه العناصر ومناطق تجمعهم فضلا عن مساكنهم ونطاق تحركاتهم المعروفة.

وقامت قوات الجيش المرابطة على الحدود المصرية مع قطاع غزة بتدمير نفقين حدوديين وصفا بالأخطر من نوعهما.. وفى تطور جديد من نوعه تم تدمير نفق بداخل منزل مهجور وهو ما أدى إلى انهيار المنزل الكائن بمنطقة الجندى المجهول على بعد أمتار قليلة من الخط الحدودى، أعقبه حالة غضب عمت بين أصحاب هذا العقار، والذين تجمعوا فى الشارع المقابل له وقاموا بإشعال النار فى إطارات مطاطية ثم انصرفوا بهدوء بعد حضور قوة من الجيش وإقناعهم بترك المكان.

وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من ما وصفه الأهالى بتوقف الحياه بسبب توقف وصول كافة البضائع من المحافظات الأخرى، وكذلك نقل منتجات سيناء الى خارجها.

وقال عبدالله قنديل بدوى، رئيس الغرفة التجارية إن نحو 80 % من حركة التجارة بالمحافظة توقفت موضحا أن التجار يخشون نقل بضائعهم إلى سيناء وأن المحلات شبه خاوية من البضائع، فى حين تتكدس المنتجات الزراعية بلا تصريف لها.

وأضاف "سامى محمد" أحد التجار، خسائرنا يوميا باهضة مالدينا من مخزون السلع شبه منتهى ولا يصلنا أى مدد من شركات الجملة بالقاهرة والمحافظات الأخرى.