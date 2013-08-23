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حكومة «حماس» ترحب بممثلين عن «أبومازن» فى معبر رفح «تحت إدارتها»

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حكومة «حماس» ترحب بممثلين عن «أبومازن» فى معبر رفح «تحت إدارتها» حكومة «حماس» ترحب بممثلين عن «أبومازن» فى معبر رفح «تحت إدارتها»
أكد نائب رئيس الوزراء فى حكومة حماس بغزة ووزير المالية المهندس زياد الظاظا أن معبر رفح البرى «سيبقى معبرا فلسطينيا مصريا خالصا بعيدا عن التدخلات الدولية والإسرائيلية للإشراف عليه»، موضحا أنه «لا مانع من وجود ممثلين عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فى المعبر، شريطة العمل تحت إدارة حكومة غزة». وأضاف «الظاظا» أن حكومة غزة ترفض العودة لمذكرة التفاهم عام 2005 لإدارة المعبر، والتى تتضمن عودة المراقبين الدوليين الذين كانوا تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي، علما بأن اتفاقية المعابر التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005 تنص فيما يخص «رفح» على تنقل المواطنين بين قطاع غزة ومصر، إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث هو الاتحاد الأوروبى، وكاميرات تبث ما بداخل المعبر للجانب الإسرائيلي.

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