طلاب هندسة الأكاديمية البحرية يحرزون مراكز عالمية فى البرمجيات

تمكن طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا من أبناء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من إحراز مراكز عالمية متقدمة فى مسابقات البرمجيات ومسابقة الغواصات البحرية متقدمين على العديد من الجامعات العالمية المرموقة مثل جامعة فلوريدا، جامعة هاربن بالصين، جامعة سيدنى باستراليا، معهد طوكيو للتكنولوجيا، جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية، الجامعة الألمانية، جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات الأخرى.

حصل طلاب الأكاديمية على المركز الثانى عشر، وذلك بعد وصولهم للتصفيات النهائية لأفضل 40 فريقا على مستوى العالم. وذلك فى مسابقة الغواصات البحرية ROV 2013 والتى أقيمت بأمريكا تحت إشراف مركز التكنولوجيا البحرية المتقدمة MATE بالولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية وكالة ناسا للأبحاث الفضائية.

كما حصلت الأكاديمية على حق تنظيم مسابقة الغواصات البحرية على مستوى مصر والشرق الأوسط بعد النجاح الباهر الذى تحقق خلال تنظيم مسابقات الأعوام الماضية. ولأول مرة فى تاريخ الأكاديمية يحصل فريق من طلاب الهندسة بالأكاديمية على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا فى مسابقة ACM- ICPC 2013 العلمية، والتى أقيمت بجامعة سان بيتر سبيرج بروسيا.

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