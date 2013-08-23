العربية للإصلاح الجنائى: خروج "مبارك" يغذى مزاعم الإخوان بعودة نظامه

قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن الرئيس الأسبق استنفذ كل المدد القانونية للحبس الاحتياطى والجرائم التى فيها تصالح تم التصالح فيها، وبذلك يكون وجوده فى السجن جريمة لأنه لا يجوز احتجاز مواطن دون تهمة محددة، ولو حبس "مبارك" بعد ذلك ليوم واحد لحبس من يحبسه.

وأضاف "زراع" أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" مع الإعلامية "شريهان أبو الحسن"، أن خروج "مبارك" من السجن قد يُصطدم بأمور منها حمايته الشخصية لأن هناك من يريد استهدافه، بالإضافه إلى أن خروج "مبارك" من السجن سيقوى مزاعم الإخوان بأن ما يحدث هو عودة لـ"نظام مبارك".

وأوضح زراع أن فكرة الإقامة الجبرية هى حل عملى ونموذجى وصل إليه الحاكم العسرى للخروج من مأزق إخلاء سبيل "مبارك"، أو احتجازه بدون وجه حق.