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رفع 120 طن قمامة بحملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة

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رفع 120 طن قمامة بحملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة رفع 120 طن قمامة بحملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة

شن اللواء حسن ناجى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، حملة نظافة موسعة بنطاق مدارس حى غرب وشرق شبرا الخيمة، استعدادًا لامتحانات طلاب الثانوية العامة الدور الثانى.

بدأت الحملة بمجمع المدارس بجوار المجزر ومدارس مصطفى كامل وخالد بن الوليد ومدرسة أسماء وشبرا الخيمة الصناعية، ومن جانبه أكد سيد أمين رئيس حى غرب شبرا الخيمة بأن الحملة فى اليوم الأول رفعت من أمام مدرسة المصريين الثانوية 80 طن مخلفات وقمامة، وأشار إلى أنه تم تدعيم حملة النظافة بشبرا الخيمة بعدد 8 سيارات قلاب كبير لرفع أكثر من 120 طن قمامة يوميا من شوارع حى غرب شبرا الخيمة، فيما أسفرت حملة نظافة بشارع أحمد عرابى عن رفع 1500 طن قمامة بدايةً من شارع أحمد عرابى حتى مطلع الطريق الدائرى بمنطقتى حدود مدينة قليوب.

وطالب اللواء حسن ناجى رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة برفع القمامة أولا بأول، والتزام متعهدى النظافة بمواعيدها فى تجميع القمامة طبقاً للخطة اليومية.

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مصر 365