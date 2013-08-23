تدريب لجان مؤتمر المدن الإسلامية على البروتوكول

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

نظمت أمانة العاصمة المقدسة دورة تدريبية بالتعاون مع بيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان «إتيكيت وبروتوكول المؤتمرات والمناسبات الناجحة» وذلك ضمن استعدادات الأمانة للمؤتمر الثالث عشر لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية الذي تستضيفه الأمانة في الفترة من 25-27 من شهر شوال الجاري، وذلك حرصا على تطوير مستوى مهارات أعضاء الفرق واللجان المنظمة بما يساهم في تطوير أدائهم والارتقاء بمهاراتهم العملية. وأوضح مهدي بن عبدالرحمن بهادر رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن الدورة ضمت جميع أعضاء اللجان والفرق التنفيذية لأعمال المؤتمر، فيما اشتملت دورات التدريب على استخدام أجهزة التقنية الذكية التي سيتم استخدامها خلال المؤتمر، وبرنامج عن فنون الإتيكيت ومهارات البروتوكول وأخلاق المستضيف الناجح ومدى تطبيقاتها على المهارات، إضافة إلى العديد من المحاور المهمة. وقال بهادر إن اللجنة المنظمة استقطبت أحد أبرز المتخصصين في هذا المجال وهو المستشار والمدرب المعتمد ببيت الخبرة بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس قسم الضيافة والفندقة بمعهد السياحة الدكتور إبراهيم بن محمود الصيني، حيث تم تسليط الضوء على موضوعات متعددة تهتم بأهم العناصر التي يجب توفرها لتنظيم مؤتمر ناجح وإتيكيت المصافحة والاستقبال وحضور مآدب الطعام كالدبلوماسيين وبروتوكول وضع أعلام الدول وترتيب الضيوف وفق منزلتهم الشرفية، كما تمت مناقشة كافة التفاصيل التي تتعلق براحة الضيوف وخدمتهم قبل وأثناء وبعد المؤتمر. يذكر أن الدورة حظيت بحضور مكثف وتفاعل كبير واهتمام من قبل المسؤولين، وقد وضعت الأمانة كافة الترتيبات الكفيلة بإنجاح فعاليات المؤتمر وإظهاره بالشكل المطلوب.