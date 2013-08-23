«أم القرى» تدعو الطالبات المستجدات الراغبات في السكن الجامعي

احمد العفيفي (مكة المكرمة)

دعت عمادة شؤون الطلاب للطالبات المستجدات المقبولات في الجامعة ام القرى والراغبات بالالتحاق بالسكن الجامعي للعام الدراسي 1434هـ/1435هـ ، لمراجعة وكالة عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية بشطر الطالبات بالزاهر مبنى (د) الدور الثالث وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/10/1434هـ . وبينت ادارة السكن بالالتزام بالسكن في الغرفة المحددة وعدم العبث فيها واحترام المشرفات والزميلات والعاملات والالتزام بارتداء الملابس المحشمة اللائقة بالطالبة الجامعية واللالتزام بلبس العباءة وتغطية الوجه اثناء الخروج وعدم احضار اجهزة الجوال والحاسب الالي المزود بالكاميرا، او الاقراص الممغنطة وعدم استخدام الشموع والالعاب النارية. واشارت العمادة إلى تسليم الجدول الدراسي للاخصائية بالوحدة السكنية واللالتزام باصدار البطاقة الجامعية والاحتفاظ بها طيلة فترة بقائها بالسكن وعدم البقاء في السكن اكثر من المدة المحددة دراسيا حسب التخصصات العلمية او النظرية إلا بموافقة خطية من عميد شؤون الطلاب.