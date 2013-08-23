استعراض الدورات التأهيلية لمهندسي توسعة المسجد الحرام

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)
استعرض عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور فيصل بن أحمد علاف أمس مع عضو اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور محمد باسلامة، برنامج الدورات التأهيلية لمهندسي مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام التي يتم عقدها لدى مركز دعم الاعتماد المهني بالمعهد، بحضور وكيل المعهد للدراسات الاستشارية الدكتور حمدان بن درويش الغامدي، وذلك بمكتب عميد المعهد بالمدينة الجامعية بالعابدية.وبين الدكتور علاف، أن الدورة التأهيلية التي تم الاتفاق عليها تتضمن تأهيل مهندسي اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام لاجتياز الاختبارات المهنية الأمريكية المقدمة من قبل المجلس الوطني الأمريكي لممتحني الهندسة والمساحة (NCEES) والمعتمدة محليا من قبل الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الاعتماد المهني الهندسي وذلك من خلال إعداد برنامج تأهيلي للمهندسين الذين يعملون في المشروع، مشيرا إلى أن مركز دعم الاعتماد المهني بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة يهدف من خلال الاهتمام بالاعتماد المهني الهندسي إلى تحقيق تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية المهنية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير المستمر في سبيل تنمية مهارات المهندسين المهنيين ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصهم وكذا توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية المجتمع وتحقيق الرفاهية له إلى جانب إيجاد سجل مهني للمهندس يوثق مراحل ومستويات التأهيل له وخبراته المهنية وما يجد في مسيرته المهنية.وأكد الدكتور علاف، أن تطبيق نظام الاعتماد المهني القائم على أرقى المعايير العالمية سيؤدي إلى ضمان تأهيل كوادر مهنية جاهزة لممارسة المهن في سوق العمل في جميع التخصصات المهنية سواء كان ذلك في الهندسة أو التخصصات الطبية أو الحاسب الآلي أو المحاسبة أو غيرها، مبينا أن ذلك ما تسعى إليه جميع الهيئات والمؤسسات المهنية في المملكة للرقي بكفاءة المستوى العلمي والمهني للكوادر العاملة في المملكة وبالتالي تحقيق مكاسب وطنية تنموية مستدامة معرفية ومهنية واقتصادية.