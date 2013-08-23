شركة "إلى ليلى" الأمريكية للأدوية "قلقة" من تقارير الرشوة فى الصين

أعربت شركة الأدوية الأمريكية "إلى ليلى"، اليوم الخميس، عن قلقها العميق من التقارير الصحفية التى تحدثت عن قيام مديريها الصينيين برشوة الأطباء.

كانت صحيفة "21 سينشرى بيزنس هيرالد" الصينية قد ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن مديرى فرع الشركة الأمريكية فى الصين دفعوا حوالى 30 مليون يوان (9.4 مليون دولار) إلى الأطباء لكى يصفوا منتجات الشركة للمرضى خلال الفترة من 2011 إلى 2012.

ونقلت الصحيفة عن مدير سابق بالشركة القول إن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من الرشاوى للأطباء.

من ناحيتها قالت الشركة فى بيان نشرته الصحيفة إنه إذا صح وجود هذه الممارسات غير القانونية فإنها تؤكد تعارض هذه الممارسات مع قيم وسياسات الشركة.

وأضاف البيان أن مدونة أخلاقيات الشركة تلزم الموظفين بعدم تقديم أوعرض أوالسماح بتقديم أى حوافز غير شفافة أوقانونية أوإعطاء انطباع بذلك من أجل الفوز بأى عمل أوالحصول على أى ميزة.