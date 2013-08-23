الصين وإندونيسيا تنضمان إلى إكسون فى تطوير حقل نفطى عملاق فى العراق

قالت مصادر بصناعة النفط وشركات اليوم الخميس إن الصين وإندونيسيا ستنضمان إلى إكسون موبيل الأمريكية فى مشروع تطوير حقل غرب القرنة-1 النفطى فى العراق الذى يتكلف 50 مليار دولار.

وأضافت المصادر أنه لا تزال هناك سيناريوهات عديدة لبيع حصة إكسون موبيل وقدرها 60% فى الحقل النفطى العملاق جارى مناقشتها لكن من المتوقع فى المرحلة الحالية أن تستحوذ بتروتشاينا أكبر شركة للطاقة فى الصين على 25% من تلك الحصة وأن تشترى برتامينا الإندونيسية الحكومية 10 %منها.

وستظل إكسون تدير الحقل الجنوبى الذى يعد رئيسيا فى خطط العراق لزيادة إنتاجه النفطى رغم أن مساهمة الحقل فى الإنتاج يمكن أن تتقلص إلى 25 %، وسوف تحتفظ رويال داتش شل بحصتها فى الحقل البالغة 15 %.

والصين هى بالفعل أكبر مستثمر أجنبى فى حقول النفط العراقية وستجعل تلك الحصة الكبيرة فى غرب القرنة-1 بتروتشاينا أكبر مستثمر أجنبى فى قطاع النفط فى البلاد.

وأكدت بتروتشاينا أنها تجرى محادثات لشراء حصة فى مشروع غرب القرنة-1 فى مؤتمر صحفى حول نتائجها اليوم رغم أن رئيسها وانغ دونغ جين لم يكشف عن حجم الحصة، وقال للصحفيين إن الشركة تجرى مفاوضات وتأمل فى إتمام المحادثات هذا العام.

وبالنسبة لبرتامينا فقد تكون الصفقة أكبر استحواذاتها الخارجية وأول استثمار لها فى قطاع إنتاج النفط والغاز بالعراق منذ أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بالرئيس العراقى صدام حسين فى عام 2003.