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مصادر: برتامينا الإندونيسية ستشترى جزءا من حصة إكسون فى حقل نفط عراقى عملاق

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مصادر: برتامينا الإندونيسية ستشترى جزءا من حصة إكسون فى حقل نفط عراقى عملاق مصادر: برتامينا الإندونيسية ستشترى جزءا من حصة إكسون فى حقل نفط عراقى عملاق

قالت مصادر بصناعة النفط وقطاع النفط العراقى، أمس الخميس، إن شركة النفط الحكومية الإندونيسية برتامينا ستشترى جزءا من حصة إكسون موبيل فى حقل غرب القرنة-1 العراقى العملاق لتنضم بذلك إلى بتروتشاينا فى المشروع الذى تبلغ قيمته 50 مليار دولار.

وقد تكون الصفقة أكبر استحواذ خارجى لبرتامينا وأول استثمار لها فى قطاع إنتاج النفط والغاز بالعراق منذ أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بالرئيس العراقى صدام حسين فى عام 2003.

وقالت المصادر إنه فى ضوء الوضع الحالى ستحصل برتامينا على الأرجح على حصة عشرة بالمائة فى مشروع تطوير حقل النفط الجنوبى الذى يضخ الآن نحو 500 ألف برميل يوميا.

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