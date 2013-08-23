لجنة الاستعداد للعام الدراسي بالحفر تستعرض أعمالها

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1434/1435 بإدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن أمس الأول اجتماعها العاشر برئاسة مدير التربية والتعليم عايض الرحيلي للوقوف على نسب الإنجاز ?عمالها.واستعرض أمين التربية والتعليم ناصر السبيعي ما تم إنجازه حتى الآن لجميع أقسام الإدارة وإقرار خطة سير عمل المتابعة للجنة وفق الاستمارة المعدة لذلك وتم توزيع مدارس المحافظة على جميع أعضاء اللجنة للوقوف على سير عمل الميدان التربوي ميدانيا قبل عودة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وتزويد أمانة التربية والتعليم بالملحوظات إن وجدت لعمل تغذية راجعة وإنهاء جميع الملحوظات واستعراض ما تم بشأنها في الاجتماع القادم الذي يسبق عودة الطلاب والطالبات للمدارس.