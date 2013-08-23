27 مدرسة جديدة في الأحساء هذا العام

سالم السبيعي (الأحساء)

ينضم 27 مشروعا مدرسيا للبنين والبنات، في العام الدراسي الجديد، للمشاريع المدرسية، بعد الانتهاء من تنفيذها في ظل الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة وتعويضها بأخرى حكومية.وأوضح مدير إدارة شؤون المباني بإدرة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء المهندس محمد بن نواف الشمري بأن هناك ثمانية مشاريع تحت الترسية للعام المالي 1433/ 1434هـ، و39 مشروعا تحت الترسية للعام المالي 1434/ 1435هـ.وبين أن تكلفة الـ 27 مشروعا جديدا التي تدخل الخدمة هذا العام تبلغ 212426636 ريالا.من جهته أفاد مدير إدارة التخطيط المدرسي بإدارة التربية والتعليم بالمحافظة فالح بن مبارك العجمي أنه تم استحداث 22 مدرسة للبنين والبنات، في مختلف المراحل الدراسية، كما تم التخلص من 24 مبنى مستأجرا للبنين والبنات خلال العام الدراسي 1433/ 1434هـ بعد تعويض تلك المباني بمباني حكومية.بدوره، أكد مدير إدارة الإعلام التربوي في إدارة التربية والتعليم بالأحساء سلمان بن سالم الجمل بأن إدارة التربية والتعليم بالمحافظة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الطلبة والطالبات في العام الدراسي الجديد وتوفير جميع سبل الراحة لهم حيث أصبحت جميع المدارس على استعداد تام لبدء العام الجديد.