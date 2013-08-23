نائب الوزير يدعو لسرعة تنفيذ مستشفى الخبر ومجمع الأمل

سعيد الباحص (الدمام)

أكد نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي أهمية أن تكون كافة المشروعات الصحية مطابقة للجودة وطبقاً للمواصفات الفنية مع سرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد لكل مشروع.وحث الحواسي العاملين في مشروع مبنى مستشفى الخبر، خلال جولة تفقدية أمس على عدد من مستشفيات المنطقة الشرقية، للاطلاع على سير إجراءات العمل فيها، على سرعة الإنجاز لإدخاله ضمن المنظومة الصحية التي تخدم سكان المنطقة الشرقية، مبينا أن إنجاز تلك المشاريع القائمة سيعمل على دعم المستشفيات الحالية ويقدم خدمات طبية متميزة.وكانت جولة نائب الوزير شملت زيارة المبنى الجديد لمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام الذي تبلغ طاقته السريرية 600 سرير بتكلفة 262 مليون ريال وهو في مراحلة النهائية، إضافة إلى زيارة لموقع مستشفى الخبر الحكومي الذي لا يزال تحت الإنشاء بسعة سريرية 500 سرير وتبلغ تكلفته 106 ملايين ريال.وكان في استقبال الدكتور الحواسي، مدير مجمع الأمل للصحة النفسية وتم خلاله الجولة التوجيه بسرعة استكمال التجهيزات للمجمع وحث القائمين على المستشفى بسرعة الانتقال إلى المبنى الجديد لرفع مستوى الخدمة للمستفيدين.