بحث طالبة متوسطة يحذر من أثر الأكياس البلاستيكية في التلوث البيئي

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

حذرت دراسة نفذتها طالبة في الصف الثالث المتوسطة من أثر الأكياس البلاستيكية على التلوث البيئي في الأحساء.وأشارت الطالبة زون بنت خالد بن ناصر العتيبي التي تدرس في المدرسة الخامسة عشرة في الهفوف في بحثها إلى أن المواد البلاستيكية منتجات هامة اكتشفها الإنسان وطورها فأصبحت المادة الصناعية الرئيسية في الوقت الحاضر وأصبح كل ما حولنا لا يخلو من المواد البلاستيكية وأبرزها الأكياس البلاستيكية لسهولة حملها ونقلها وقدرتها على المحافظة على خصائص المواد المغلفة بها إلا أن هذا المنتج بالرغم من منافعه إلا أن له أضرارا وآثارا على البيئة.وأضافت أن بحثها يهدف بصفة أساسية إلى دراسة أثر الأكياس البلاستيكية على البيئة في الأحساء وذلك من خلال أهداف فرعية أهمها التعرف على أثر الأكياس البلاستيكية على البيئة والإنسان والتعرف على أهم البدائل الآمنة بيئيا وكيفية إنجاح توعية الناس بالحد من استخدام هذه الأكياس والمساهمة في التقليل من التوسع في استخدام الأكياس البلاستيكية وإنتاج النفايات وتقديم مقترحات وحلول لمعالجة هذه المشكلة.وقد قدمت الطالبة مزون الشكر العظيم لوالديها اللذين منحاها الثقة والفخر بذاتها والشكر الجزيل لمعلمتها هيفاء البشير مديرة إدارة نشاط الطالبات لمساندتها وتحفيزها لطالبات البحث العلمي، كما قدمت الشكر لمعلمتها هدى المطلق لمتابعتها لها وإشرافها على البحث وتواصل شكرها لرائدة النشاط المتميزة المعلمة هيا الخالدي التي أعطتها من وقتها وجهدها الكثير حتى يرى هذا البحث النور.