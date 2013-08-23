بدء تجهيز مستشفى النساء والولادة بالطائف بسعة 486 سريرا

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

شرعت الشؤون الصحية بالطائف في الاستعداد لتجهيز مستشفى النساء والولادة الجديد، حيث تفقد مدير الشؤون الصحية الدكتور معتوق بن محمد العصيمي يرافقه المهندس محمد العيسى مساعده للشؤون الهندسية المشروع الجديد الذي شارف على الانتهاء، مستمعا إلى شرح مفصل عن سير العمل بالمشروع، مشددا على ضرورة العمل على انجازه في اسرع وقت.واكد الدكتور العصيمي، انه جار التعاقد حاليا مع بعض الشركات والمؤسسات للبدء في تجهيز المستشفى باحدث التجهيزات الطبية والادارية من اجل تقديم افضل الخدمات عبر هذا الصرح الطبي الكبير، والذي سيكون نقله نوعية تضاف الى الخدمات الصحية بمحافظة الطائف.وبين الدكتور العصيمي، ان المستشفى يتكون من ثمانية طوابق، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الدور الاول لاقسام التعقيم المركزي والاشعة والسجلات الطبية والمختبر وبنك الدم والاتصالات، وبعض الاقسام الاخرى، اما الدور الثاني فقد خصص لغرف العمليات والعناية المركزة والحضانات وبقية الادوار مخصصة للتنويم.وأوضح الدكتور العصيمي، بأنه تم ربط مستشفى النساء والولادة بمستشفى الملك فيصل عبر جسر علوي من اجل تحويل الحالات التي تحتاج الى عمليات اخرى غير عمليات الولادة ، لافتا إلى أن السعة السريرية للمستشفى سواء اقسام التنويم او الانتظار او العناية وصلت الى 486 سريرا منها 240 سريرا مخصصة للتنويم، اضافة الى 156 سريرا للاطفال حديثي الولادة، و 12سريرا للعناية المركزة والطوارئ، أما بقية الاسرة موزعة على اقسام المستشفى المختلفة لحالات ما قبل وما بعد الولادة، موضحا ان غرف التنويم خصصت على احدث المستويات بحيث يكون هناك مريضان في كل غرفة.