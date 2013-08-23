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السيول تحتجز 16 شخصاً في الطائف و«الحمراء» تربك السير

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السيول تحتجز 16 شخصاً في الطائف و«الحمراء» تربك السير السيول تحتجز 16 شخصاً في الطائف و«الحمراء» تربك السير

 عبدالكريم الذيابي، ماجد النفيعي (الطائف)

احتجزت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الطائف أمس الأول 16 شخصا، اضافة للعديد من المركبات فيما تدخل الدفاع المدني لفك احتجازات المتضررين.وكانت محافظة الطائف قد شهدت امس هطول أمطار غزيرة، شملت العطيف وعشيرة شمال المحافظة، سالت على اثرها الأودية والشعاب. وأوضح الناطق الاعلامي بإدارة الدفاع المدني العقيد ناصر الشريف، انه نتج عن الامطار العديد من الاحتجازات، حيث ورد لغرفة العمليات بلاغا عن احتجاز 10 اشخاص بوادي العرف بعشيرة بسبب السيول، وعلى الفور عملت فرق من الدفاع المدني على اخراجهم إلى منطقة آمنة، كما تبلغت العمليات عن احتجاز 6 اشخاص بوادي العقيق بعشيرة شمال الطائف، تم اخراجهم من قبل فرقة الدفاع المدني، مبينا أن جميع المحتجزين خرجوا بصحة جيدة.وافاد الشريف، ان فرق الدفاع المدني باشرت كذلك عددا من حالات احتجاز المركبات في العطيف وتم اخراجها جميعا.وحذر الناطق الإعلامي المواطنين والمقيمين من النزول الى بطون الاودية والشعاب والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وعدم السباحة في هذه الاماكن لأنها تشكل خطرا كبيرا.من جهة أخرى، اجتاحت امس رياح واتربة شديدة مناطق شمال الطائف، مما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الافقية وإرباك الحركة المرورية على الطريق السريع للطائف - الرياض.واستمرت الاتربة الحمراء والرياح الشديدة لليوم الثاني، على رضوان والموية وام الدوم وظلم ومقر شنيف والصالحية ونمران، حيث بدأ نشاطها من أول امس، فيما تميز لونها باللون الاحمر وبسرعة تحرك شديدة.وأدت الرياح الحمراء كذلك إلى تدني مستوى الرؤية الافقية في أم الدوم كما اربكت حركة السير على طريق ام الدوم والطريق السريع من رضوان الى ظلم، حيث اضطر السائقون إلى استخدام الفلاشات وتقليل السرعة والوقوف الجانبي في المحطات البترولية وتحت الكباري.من جهتها، دعت مصادر في امن الطرق السائقين، ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات لمثل هذه التغيرات المناخية والتقلبات الجوية مشيرة الى انه لم تسجل ولله الحمد تذكر بسبب الاتربة والغبار.

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